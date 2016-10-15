Стипе Плетикоса: «Спартак» или «Ростов»? Это как выбирать между своими детьми

Бывший вратарь «Спартака», «Ростова» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса поделился ожиданиями от центрального матча 10-го тура чемпионата России.

- Я регулярно смотрю встречи РФПЛ с большим интересом, не говоря уже о матчах «Ростова» и «Спартака». В этих командах у меня полно друзей, и я не могу не болеть за них. За кого буду переживать в предстоящей игре больше? Это очень сложный вопрос, всё равно что выбирать между двумя собственными детьми.



«Спартак» всегда демонстрирует хорошие результаты, но чего-то все время не хватает для завоевания чемпионства. Надеюсь, что на этот раз у них все получится. Даже в проигранном матче с «Зенитом» красно-белые демонстрировали неплохой футбол. Команда много двигается, быстро бежит в контратаки, компактно играет в обороне.

«Ростов» играет очень прилично, а в матче против ПСВ так вообще действовал здорово. Заметно, что ребята прибавляют с каждой игрой. Рад за них. Кстати, я был на матче против «Баварии» в Мюнхене и пообщался со своими друзьями из команды. У меня со всеми остались замечательные отношения.

Как сложится матч? Посмотрим, какую тактику выберет Массимо Каррера, учитывая тот факт, что не сыграет Квинси Промес, а это – огромная потеря для команды. Вообще «Спартак» сейчас любит играть на контратаках, но дома команде придется идти вперёд. Красно-белым тяжело будет взломать насыщенную оборону ростовчан, - рассказал Плетикоса.

Напомним, Стипе Плетикоса завершил карьеру игрока в мае текущего года, сыграв последний матч за «Депортиво» против мадридского «Реала».

С 2007 по 2015 год хорватский голкипер играл в чемпионате России. На его счету - 114 матчей за национальную сборную.

Матч «Спартак» - «Ростов» начнется сегодня в 19:30 по московскому времени на «Открытие Арене».







