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Малкин представил персональную линию смайлов и стикеров для смартфонов

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Центрфорвад «Питтсбурга» Евгений Малкин предложил болельщикам приобрести именной набор смайликов и стикеров для мобильных устройств под названием «Malkin Moji».

Смайлики и стикеры после установки на сотовый телефон можно использовать в текстовых сообщениях. Комплект «Malkin Moji» стоит 0,99 доллара и включает в себя более 50 различных эмодзи.

В 2016 году Малкин в составе «Питтсбурга» во второй раз стал обладателем Кубка Стэнли. Он играет за команду из Пенсильвании с 2006 года.

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