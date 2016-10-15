Малкин представил персональную линию смайлов и стикеров для смартфонов

Центрфорвад «Питтсбурга» Евгений Малкин предложил болельщикам приобрести именной набор смайликов и стикеров для мобильных устройств под названием «Malkin Moji».

Go download my new emoji keyboard & stickers on the iOS app store! Search "MalkinMoji" or go to www.malkinmoji.com to download https://appsto.re/us/ATmyfb.i Фото опубликовано E.Malkin71Geno (@e.malkin71geno) Окт 14 2016 в 5:53 PDT

Смайлики и стикеры после установки на сотовый телефон можно использовать в текстовых сообщениях. Комплект «Malkin Moji» стоит 0,99 доллара и включает в себя более 50 различных эмодзи.

В 2016 году Малкин в составе «Питтсбурга» во второй раз стал обладателем Кубка Стэнли. Он играет за команду из Пенсильвании с 2006 года.

