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Могильный включен в список 100 лучших хоккеистов «Торонто»

Елена Корсунская
Источник:  ХК «Торонто Мэйпл Ливз»Комментарии

Советский и российский форвард Александр Могильный вошел в список ста лучших хоккеистов «Торонто Мейпл Лифс» за 100-летнюю историю команды. 

Нападающий занял 83-е место, сообщает официальный сайт клуба НХЛ.

Могильный выступал за «Торонто» с 2001 по 2004 год. За это время он провел 176 игр в составе клуба и набрал 166 очков (65 шайб + 101 передача). Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года. 

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