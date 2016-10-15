Могильный включен в список 100 лучших хоккеистов «Торонто»
Советский и российский форвард Александр Могильный вошел в список ста лучших хоккеистов «Торонто Мейпл Лифс» за 100-летнюю историю команды.
Нападающий занял 83-е место, сообщает официальный сайт клуба НХЛ.
Могильный выступал за «Торонто» с 2001 по 2004 год. За это время он провел 176 игр в составе клуба и набрал 166 очков (65 шайб + 101 передача). Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года.
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