Шон Кутюрье: Проворов играет так, будто ему уже 30 лет

Центрфорвард «Филадельфии» Шон Кутюрье оценил игру новичка команды, российского защитника Ивана Проворова.

- Мы с Ворачеком и Конечны знаем, что можем быть пэффективным звеном. Сегодня был хороший пример этого, мы сумели создать много голевых моментов.

Проворов - хороший парень, он умеет контролировать игру. Играет так, как будто ему уже 30 лет. Он не спешит и не суетится, это редкость для молодых парней, - заявил Кутюрье.

Напомним, Иван Проворов и Трэвис Конечны были выбраны «Летчиками» в первом раунде драфта НХЛ 2015 года. Сегодня оба набрали первые очки в НХЛ в первом же матче.

Шон Кутюрье в свою очередь отметился дублем в ворота «Лос-Анджелеса» и был признан первой звездой встречи. Оба раза ему ассистировал 19-летний Конечны.