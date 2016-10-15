Шон Кутюрье: Проворов играет так, будто ему уже 30 лет
Центрфорвард «Филадельфии» Шон Кутюрье оценил игру новичка команды, российского защитника Ивана Проворова.
- Мы с Ворачеком и Конечны знаем, что можем быть пэффективным звеном. Сегодня был хороший пример этого, мы сумели создать много голевых моментов.
Проворов - хороший парень, он умеет контролировать игру. Играет так, как будто ему уже 30 лет. Он не спешит и не суетится, это редкость для молодых парней, - заявил Кутюрье.
Напомним, Иван Проворов и Трэвис Конечны были выбраны «Летчиками» в первом раунде драфта НХЛ 2015 года. Сегодня оба набрали первые очки в НХЛ в первом же матче.
Шон Кутюрье в свою очередь отметился дублем в ворота «Лос-Анджелеса» и был признан первой звездой встречи. Оба раза ему ассистировал 19-летний Конечны.
Матч
Лос-Анджелес - Филадельфия - 2:4 (0:0, 1:4, 1:0)
Голы:
Гордон (Мэннинг, Казинс), 23:55 (0:1). Кутюрье (Гостисбеер, Конечны), 24:43 (0:2). Кутюрье (Ворачек, Конечны), 32:04 (0:3). Штрайт (Проворов, Казинс), 38:03 (0:4). Даути (Копитар), 38:52 (1:4). МакНэбб (Мартинес, Кинг), 43:01 (2:4).
Место и дата
15 октября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция