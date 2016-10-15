Александр Бубнов: «Ростов» – фаворит в матче со «Спартаком»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями в преддверии матча десятого тура РФПЛ «Спартак» - «Ростов» .

- Спартаковцам в предстоящем матче обязательно нужно выигрывать — и для того, чтобы прекратились все эти разговоры о команде, и для того, чтобы вернуть себе уверенность. Правда, «Спартак» потерял Промеса — игрок травмирован. В команде, конечно, найдется, кем его заменить, хотя это забивной игрок, способный принести результат за счет индивидуальных действий. Это большая потеря для красно-белых. Но вместо Промеса могут сыграть, например, Жано, Зуев и, возможно, Попов. Однако без него игра москвичей в любом случае изменится.

Так что получается, что «Ростов» подойдет к матчу с красно-белыми в более оптимальном состоянии, нежели их соперник. В составе южан меньше изменений, команда более сбалансированна, играет надежнее и организованнее спартаковцев. Так что у гостей будет преимущество. Более того: считаю, что ростовчан можно даже назвать фаворитами предстоящей встречи.

В пользу спартаковцев же говорит только фактор своего поля, хотя красно-белые, как известно, и дома часто проигрывают. А вот среди проблем «Ростова» отметил бы то, что многие футболисты из этой команды во время паузы в чемпионате выступали за свои сборные, и трудно сказать, в каком состоянии они вернулись в расположение клуба. Но если гости все-таки выиграют, спартаковцы могут потерять сразу несколько позиций в турнирной таблице и не сумеют прервать свою неудачную серию. Поэтому «Спартак», конечно, будет играть на победу, осталось только узнать, в каком составе он будет это делать. Но мы знаем, что красно-белые могут проявить характер и удивить всех. И они обязаны это сделать, играя на своем поле, - цитирует Бубнова Sportbox/

Напомним, что матч «Спартак» - «Ростов» состоится 15 октября. После девяти туров красно-белые лидируют в чемпионате России, «Ростов» занимает четвертое место. Команды разделяют три очка.