Стал известен состав «Спартака-2» на матч с «Тамбовом»
Стал известен стартовый состав «Спартака-2» в гостевом матче 17-го тура ФНЛ с «Тамбовом».
«Спартак-2»: Филиппов, Лихачев, Пуцко, Хомуха, Шанбиев, Леонтьев, Тимофеев, Савичев, Самсонов (к), Пантелеев, Мелкадзе.
Запасные: Терешкин, Щербаков, Федчук, Гулиев, Полубояринов, Синодзука, Бакаев.
Матч состоится сегодня в 13:30 мск.
Матч
Тамбов - Спартак-2 - 1:0 (1:0)2-й тайм
Голы
Трусевич 33 (1:0).
Состав
Тамбов: Смирнов, Шляков, Овсиенко, Поярков, Чернышов, Шевчук, Рыбин, Спицын (Зюзинс, 23), Трусевич, Столяренко, Дорожкин
Спартак-2: Филиппов, Пуцко, Хомуха, Лихачёв, Пантелеев, Леонтьев, Савичев, Самсонов, Тимофеев, Шанбиев, Мелкадзе
Незабитые пенальти
Рыбин (Тамбов), 37
Предупреждения:
Шляков, 31 - нет
Судья:
Станислав Васильев (Россия)
Место и дата
15 октября 13:30, Спартак, Онлайн-трансляция
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