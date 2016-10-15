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Стал известен состав «Спартака-2» на матч с «Тамбовом»

Елена Корсунская
Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Стал известен стартовый состав «Спартака-2» в гостевом матче 17-го тура ФНЛ с «Тамбовом».

«Спартак-2»: Филиппов, Лихачев, Пуцко, Хомуха, Шанбиев, Леонтьев, Тимофеев, Савичев, Самсонов (к), Пантелеев, Мелкадзе.

Запасные: Терешкин, Щербаков, Федчук, Гулиев, Полубояринов, Синодзука, Бакаев. 

Матч состоится сегодня в 13:30 мск.

Матч

Тамбов - Спартак-2 - 1:0 (1:0)

2-й тайм

Голы

Трусевич 33 (1:0).

Состав

Тамбов: Смирнов, Шляков, Овсиенко, Поярков, Чернышов, Шевчук, Рыбин, Спицын (Зюзинс, 23), Трусевич, Столяренко, Дорожкин

Спартак-2: Филиппов, Пуцко, Хомуха, Лихачёв, Пантелеев, Леонтьев, Савичев, Самсонов, Тимофеев, Шанбиев, Мелкадзе

Незабитые пенальти

Рыбин (Тамбов), 37

Предупреждения:

Шляков, 31 - нет

Судья:

Станислав Васильев (Россия)

Место и дата

15 октября 13:30, Спартак, Онлайн-трансляция

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