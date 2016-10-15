Владимир Лукин: Срок проезидентства Крэйвена подходит к концу, но ничего не знаю о его досрочном уходе
Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин прокомментировал информацию о возможной отставке главы Международного паралимпийского комитета Филиппа Крэйвена.
- Крэйвену остается около года до окончания срока его полномочий, поскольку это его третий срок. Действительно, Филип Крэйвен должен покинуть свой пост. В каком месяце это произойдет, мне трудно сказать, но это действительно произойдет довольно скоро.
Я не знаю ничего насчет возможности его досрочного ухода, это может быть его личным решением, а может и не быть, - цитирует Лукина агентство ТАСС.
Ранее «Российская газета», ссылаясь на свои источники, сообщила о том, что президент МПК Филипп Крэйвен может досрочно покинуть свой пост.
Крэйвен возглавляет МПК с 2001 года.
Он родился в 1950 году. После получения тяжелой травмы последние четыре десятилетия он передвигается только в инвалидной коляске.Прошедшим летом Филипп Крэйвен огласил решение организации не допустить сборную России на летние Паралимпийские игры-2016 на основании сведений о допинге, приведенных в докладе Ричарда Макларена.