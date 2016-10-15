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Танцы на шесте могут войти в олимпийскую программу

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
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Международная федерация пилонного спорта (IPSF) подала официальный заявку в Международный олимпийский комитет.

Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Процесс признания танцев на шесте олимпийским видом спорта может занять несколько лет. В то же время, МОК сохраняет за собой право отклонить заявку.

Ранее с аналогичной просьбой в Международный олимпийский комитет обратилась Международная конфедерация спортивного рыболовства.

А президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов заявил о том, что возглавляемая им организация готова лоббировать шахбокс, чтобы пробиться на Олимпийские игры.

- Мозги – это тоже мышцы, которые могут напрягаться, а шахматы могут украсить зимние Олимпийские игры. Надежда есть. Чтобы попасть в программу Олимпийских игр, шахматисты готовы объединиться с боксёрами и лоббировать шахбокс, - рассказал Илюмжинов в эфире радио «Спорт FM».

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