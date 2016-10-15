Танцы на шесте могут войти в олимпийскую программу
Международная федерация пилонного спорта (IPSF) подала официальный заявку в Международный олимпийский комитет.
Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Процесс признания танцев на шесте олимпийским видом спорта может занять несколько лет. В то же время, МОК сохраняет за собой право отклонить заявку.
Ранее с аналогичной просьбой в Международный олимпийский комитет обратилась Международная конфедерация спортивного рыболовства.
А президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов заявил о том, что возглавляемая им организация готова лоббировать шахбокс, чтобы пробиться на Олимпийские игры.
- Мозги – это тоже мышцы, которые могут напрягаться, а шахматы могут
украсить зимние Олимпийские игры. Надежда есть. Чтобы попасть в
программу Олимпийских игр, шахматисты готовы объединиться с боксёрами и
лоббировать шахбокс, - рассказал Илюмжинов в эфире радио «Спорт FM».