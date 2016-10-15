«Амкар» - «Локомотив». Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Локомотива» на матч 10-го тура чемпионата России по футболу.
«Амкар»: Зайцев - Идову, Шаваев, Джикия, Селихов - Занев, Гол, Баланович, Анене, Милькович - Бодул.
«Локомотив»: Гилерме - В.Денисов, Пейчинович, Михалик, Янбаев - Баринов, И.Денисов, Коломейцев, Касаев, Самедов - Миранчук.
Наш состав на #АмкарЛоко!— ФК Локомотив (@fclm_official) 15 октября 2016 г.
Запасные: Абаев, Лобанцев, Логашов, Ротенберг, Фернандеш, Ндинга, Игнатьев, Лапшов, Галаджан, Хенти, Шкулетич pic.twitter.com/WFr5RHKoMJ
Матч начнется в 14:00 по московскому времени в Перми на стадионе «Звезда».
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