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«Амкар» - «Локомотив». Стартовые составы команд

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Стали известны стартовые составы «Амкара» и «Локомотива» на матч 10-го тура чемпионата России по футболу.

«Амкар»: Зайцев - Идову, Шаваев, Джикия, Селихов - Занев, Гол, Баланович, Анене, Милькович - Бодул.

«Локомотив»: Гилерме - В.Денисов, Пейчинович, Михалик, Янбаев - Баринов, И.Денисов, Коломейцев, Касаев, Самедов - Миранчук.

 Матч начнется в 14:00 по московскому времени в Перми на стадионе «Звезда».

Матч

Амкар - Локомотив

Состав

Амкар: Селихов, Занев, Зайцев, Милькович, Джикия, Идову, Гол, Баланович, Шаваев, Бодул, Анене

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик, Пейчинович, Миранчук, Самедов, Касаев, Денисов И., Баринов, Коломейцев

Место и дата

15 октября 14:30, Звезда, Текстовая трансляция


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