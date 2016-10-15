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Виталий Мутко: Надо, чтобы новым президентом МПК стал достойный и порядочный человек

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал информацию о возможной отставке главы Международного паралимпийского комитета Филиппа Крэйвена.

- Международная спортивная политика - важнейший инструмент, потому что сегодня международные спортивные организации меняют регламенты, правила, устанавливают требования, - сказал Мутко ТАСС. - Естественно, важно присутствие России. Надо, чтобы было наше представительство, чтобы мы влияли на выборы. Это крайне сложный процесс, этим всегда надо заниматься. 

Безусловно, чтобы позиция России была услышана, надо, чтобы новым президентом МПК стал достойный и порядочный человек, человек политически не ангажированный, равноудаленный от всех, который занимался бы развитием того или иного спортивного направления. На протяжении длительного времени у России были прекрасные отношения с Крэйвеном, что потом произошло - никто понять не может, - цитирует Мутко ТАСС. 

Ранее в СМИ появилась новость, что президент МПК Филипп Крэйвен может досрочно покинуть свой пост. Крэйвен возглавляет МПК с 2001 года.

Прошедшим летом Филипп Крэйвен огласил решение организации не допустить сборную России на летние Паралимпийские игры-2016 на основании сведений о допинге, приведенных в докладе Ричарда Макларена.

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