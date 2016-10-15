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SK Telecom T1 вышла в полуфинал чемпионата мира по League of Legends

Дмитрий Галкин
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Южнокорейская коллектив SK Telecom T1 вышел в полуфинал чемпионата мира по League of Legends.

В четвертьфинальном матче корейцы обыграли китайскую команду Royal Never Give Up со счетом 3:1, где сыграют с победителем пары ROX Tigers vs. Edward Gaming.

Еще два четвертьфинальных матча пройдут до 16 октября в Чикаго. Гранд-финал чемпионата мира состоится 29 октября в Лос-Анджелесе, США. Призовой фонд турнира достиг отметки 4,1 млн долларов и продолжит расти до окончания турнира.

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