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Дарья Касаткина: На «Кубке Кремля» буду просто наслаждаться игрой

Елена Корсунская
Источник:  «Кубок Кремля»Комментарии

Россиянка Дарья Касаткина, победительница турнира «ВТБ Кубок Кремля-2015» в паре с Еленой Весниной, поделилась ожиданиями от соревнований в этом году.

  Мы будем играть с Дашей Гавриловой, уже объединялись с ней до этого на Уимблдоне, на US Open и вот теперь будем играть здесь. Она мне написала еще перед «Ролан Гаррос», предложила играть пару.  Там у нас не получилось, и мы решили, что начнём с Уимблдона, где уже выступили довольно неплохо. Играть вместе нам комфортно: нет никакого давления, играем свободно, и главное, что нам очень весело вместе. 

Ожиданий, на самом деле, нет, потому что чем больше ожиданий, тем больше разочарований. Поэтому я просто буду выходить, играть и наслаждаться теннисом. Я считаю, что сезон был для меня хорошим, поэтому в заключительный турнир дома я буду просто наслаждаться игрой. - цитирует Касаткину официальный сайт «Кубка Кремля». 

Турнир «ВТБ Кубок Кремля» пройдёт в спорткомплексе «Олимпийский» с 15 по 23 октября 2016 года.

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