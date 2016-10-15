Дарья Касаткина: На «Кубке Кремля» буду просто наслаждаться игрой

Россиянка Дарья Касаткина, победительница турнира «ВТБ Кубок Кремля-2015» в паре с Еленой Весниной, поделилась ожиданиями от соревнований в этом году.

Мы будем играть с Дашей Гавриловой, уже объединялись с ней до этого на Уимблдоне, на US Open и вот теперь будем играть здесь. Она мне написала еще перед «Ролан Гаррос», предложила играть пару. Там у нас не получилось, и мы решили, что начнём с Уимблдона, где уже выступили довольно неплохо. Играть вместе нам комфортно: нет никакого давления, играем свободно, и главное, что нам очень весело вместе.

Ожиданий, на самом деле, нет, потому что чем больше ожиданий, тем больше разочарований. Поэтому я просто буду выходить, играть и наслаждаться теннисом. Я считаю, что сезон был для меня хорошим, поэтому в заключительный турнир дома я буду просто наслаждаться игрой. - цитирует Касаткину официальный сайт «Кубка Кремля».

Турнир «ВТБ Кубок Кремля» пройдёт в спорткомплексе «Олимпийский» с 15 по 23 октября 2016 года.