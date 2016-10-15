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Джокович проиграл Баутисте-Агуту на турнире в Шанхае

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Первая ракетка мира Новак Джокович не смог пробиться в финал турнира серии «Мастерс», который проходит в Шанхае.

Сегодня Джокович в двух сетах уступил испанцу Роберто Батиусте-Агуту. Матч продолжался 1 час и 48 минут. Джокович выполнил 4 подачи навылет и допустил 2 двойные ошибки.

В финале Баутиста-Агут сразится с победителем матча Энди Маррэй (Великобритания) - Жиль Симон (Франция).

Турнир ATP

Шанхай (Китай)

Серия «Мастерс»

Закрытые корты. Покрытие - хард. Призовой фонд - 7 655 640 долларов США

Полуфинал

Матч

Джокович Н. (Сербия) - Баутиста-Агут Р. (Испания) - 4:6, 4:6

Место и дата

15 октября 11:30, , Онлайн-трансляция


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