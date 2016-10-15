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«Сибирь» дома обыграла «Волгарь» в 17-м туре ФНЛ

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В рамках 17-го тура ФНЛ «Сибирь» дома обыграла «Волгарь» со счетом 2:0.

Счет в матче открыл на 76-й минуте, вышедший на замену нападающий новосибирцев Роман Беляев. Евгений Чебатару установил окончательный счет встречи, забив за минуту до конца матча.

После этого матча подопечные Сергея Кирсанова с18-ю очками занимают 14-е место таблицы, а команда из Астрахани, имея на три очка больше, расположилась на десятой строчке.

В следующем туре сибиряки отправятся в Нальчик, где 22 октября сыграют с местным «Спартаком», а «Волгарь» в этот же день примет саранскую «Мордовию».

Матч

Сибирь - Волгарь - 2:0 (0:0)

Голы

Беляев 76 (1:0). Чеботару 89 (2:0).

Состав

Сибирь: Цыган, Качан, Магаль, Гладышев, Чеботару, Плопа, Глушков (Азаров, 46, Кушнирук, 88), Безлихотнов (Беляев, 69), Макаренко, Андреев, Вотинов

Волгарь: Терновский, Зарипов, Стешин, Юрганов, Зуйков, Скворцов, Кабутов (Сутормин, 67), Газзаев Р. (Акбашев, 61), Шалаев, Дышеков (Радченко, 84), Веркашанский (Машуков, 77)

Предупреждения:

нет - Машуков, 82

Судья:

Юрий Апонасенко (Россия)

Место и дата

15 октября 12:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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