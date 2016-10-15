«Сибирь» дома обыграла «Волгарь» в 17-м туре ФНЛ

В рамках 17-го тура ФНЛ «Сибирь» дома обыграла «Волгарь» со счетом 2:0.

Счет в матче открыл на 76-й минуте, вышедший на замену нападающий новосибирцев Роман Беляев. Евгений Чебатару установил окончательный счет встречи, забив за минуту до конца матча.

После этого матча подопечные Сергея Кирсанова с18-ю очками занимают 14-е место таблицы, а команда из Астрахани, имея на три очка больше, расположилась на десятой строчке.

В следующем туре сибиряки отправятся в Нальчик, где 22 октября сыграют с местным «Спартаком», а «Волгарь» в этот же день примет саранскую «Мордовию».