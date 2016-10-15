«Сибирь» дома обыграла «Волгарь» в 17-м туре ФНЛ
В рамках 17-го тура ФНЛ «Сибирь»
дома обыграла «Волгарь» со счетом 2:0.
Счет в
матче открыл на 76-й минуте, вышедший на замену нападающий новосибирцев Роман
Беляев. Евгений Чебатару установил окончательный счет встречи, забив за минуту
до конца матча.
После
этого матча подопечные Сергея Кирсанова с18-ю очками занимают 14-е место
таблицы, а команда из Астрахани, имея на три очка больше, расположилась на
десятой строчке.
В следующем туре сибиряки отправятся в Нальчик, где 22 октября сыграют с местным «Спартаком», а «Волгарь» в этот же день примет саранскую «Мордовию».
Матч
Голы
Беляев 76 (1:0). Чеботару 89 (2:0).
Состав
Сибирь: Цыган, Качан, Магаль, Гладышев, Чеботару, Плопа, Глушков (Азаров, 46, Кушнирук, 88), Безлихотнов (Беляев, 69), Макаренко, Андреев, Вотинов
Волгарь: Терновский, Зарипов, Стешин, Юрганов, Зуйков, Скворцов, Кабутов (Сутормин, 67), Газзаев Р. (Акбашев, 61), Шалаев, Дышеков (Радченко, 84), Веркашанский (Машуков, 77)
Предупреждения:
нет - Машуков, 82
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
15 октября 12:00, Спартак, Онлайн-трансляция