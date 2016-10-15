Кузнецов сыграет с аргентинцем Пельей в первом круге «Кубка Кремля», Веснина – с румынкой Бегу
Стали известны итоги жеребьевки теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля».
Россиянка Елена Веснина сыграет с румынкой Ириной-Камелией Бегу в первом круге турнира. Екатерина Макарова и Анастасия Павлюченкова сыграют в первом круге с победительницами квалификации.
Теннисист Андрей Кузнецов сыграет с аргентинцем Гвидо Пельей. Соперником Евгения Донского будет испанец Альберт Рамос-Виньолас. Константин Кравчук и Карен Хачанов сыграют с победителями квалификации.
Турнир «ВТБ Кубок Кремля» пройдёт в спорткомплексе «Олимпийский» с 15 по 23 октября 2016 года.
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