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Кузнецов сыграет с аргентинцем Пельей в первом круге «Кубка Кремля», Веснина – с румынкой Бегу

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Стали известны итоги жеребьевки теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Россиянка Елена Веснина сыграет с румынкой Ириной-Камелией Бегу в первом круге турнира. Екатерина Макарова и Анастасия Павлюченкова сыграют в первом круге с победительницами квалификации.

Теннисист Андрей Кузнецов сыграет с аргентинцем Гвидо Пельей. Соперником Евгения Донского будет испанец Альберт Рамос-Виньолас. Константин Кравчук и Карен Хачанов сыграют с победителями квалификации. 

Турнир «ВТБ Кубок Кремля» пройдёт в спорткомплексе «Олимпийский» с 15 по 23 октября 2016 года. 

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