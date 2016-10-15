Уэс Морган: «Лестеру» очень не хватает Канте
Капитан «Лестера» Уэс Морган посетовал на отсутствие в составе действующих чемпионов Англии французского полузащитника Нголо Канте.
- В прошлом сезоне Канте был великолепен, был признан лучшим игроком команды, и то, чего он добился, просто невероятно.
Он переехал сюда из относительно малоизвестной французской команды, но проявил себя превосходно. Любой команде будет не хватать такого футболиста, это относится и к «Лестеру». Нам не хватает Канте, но мы должны двигаться дальше, - заявил Морган.
Напомним, минувшим летом полузащитник сборной Франции Нголо Канте перешел из «Лестера» в «Челси».
Сегодня эти команды играют между собой в 8-м туре чемпионата Англии.
Матч
Челси - Лестер Сити - 3:0 (2:0)
Голы
Коста 7 (1:0). Азар 33 (2:0). Мозес 80 (3:0).
Состав
Челси: Куртуа, Луиз, Аспиликуэта, Кэйхилл, Алонсо, Матич, Мозес (Айна, 82), Азар (Лофтус-Чик, 82), Канте, Коста, Педро (Чалоба, 68)
Лестер Сити: Шмейхель, Амарти, Эрнандес, Хут, Фукс, Морган, Олбрайтон (Кинг, 74), Дринкуотер, Шлупп (Марез, 67), Муса (Слимани, 67), Варди
Предупреждения:
Аспиликуэта, 51 - Хут, 27
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
15 октября 14:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция