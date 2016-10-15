Уэс Морган: «Лестеру» очень не хватает Канте

Капитан «Лестера» Уэс Морган посетовал на отсутствие в составе действующих чемпионов Англии французского полузащитника Нголо Канте.

- В прошлом сезоне Канте был великолепен, был признан лучшим игроком команды, и то, чего он добился, просто невероятно.

Он переехал сюда из относительно малоизвестной французской команды, но проявил себя превосходно. Любой команде будет не хватать такого футболиста, это относится и к «Лестеру». Нам не хватает Канте, но мы должны двигаться дальше, - заявил Морган.

Напомним, минувшим летом полузащитник сборной Франции Нголо Канте перешел из «Лестера» в «Челси».

Сегодня эти команды играют между собой в 8-м туре чемпионата Англии.