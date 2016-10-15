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«Зенит» – «Урал». Смольников и Жирков не полетели в Екатеринбург

Татьяна Кокорина
Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» взял на выезд в Екатеринбург 20 футболистов.

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Игорь Обухов;
защитники: Александр Анюков, Иван Новосельцев. Николас Ломбертс, Луиш Нету, Доменико Кришито, Евгений Чернов;
полузащитники: Хави Гарсия, Аксель Витсель, Артур Юсупов, Павел Могилевец, Маурисио, ​Жулиано, Роберт Мак, Олег Шатов;
нападающие: Александр Кокорин, Александр Кержаков, Артем Дзюба.

Напомним, Игорь Смольников и Юрий Жирков вызывались в сборную России. Смольников провел на поле весь матч против Коста-Рики, Жирков отыграл 9 минут. Во время подготовки Юрий Жирков пропустил две тренировки в общей группе, а затем присоединился к занятиям со всеми футболистами. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов говорил, что Юрий Жирков играет с недолеченным ахиллом. 

Матч «Зенит» - «Урал» пройдет в Екатеринбурге в воскресенье и начнется в 14:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи. После 9 туров «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице, «Урал» располагается на 11-м месте.

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