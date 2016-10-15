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Арсен Венгер: Я буду только рад, если мой преемник добьется большего

Александр Семкив
Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о своем возможном преемнике на посту главного тренера клуба.

«Я буду только рад, если тот, кто придет вместо меня добьется большего. По крайней мере, у него все для этого будет. Думаю, важно думать о том, что ты оставишь после себя. Для меня важно чувствовать свою идентичность с клубом и знать его ценности. Здесь, будучи тренером, я продвигал ценности «Арсенала. Уважение, умение терпеть и сплоченность - благодаря этим качествам наш клуб движется вперед», - сказал Венгер.

Напомним, ранее появилась информация, что французский специалист может покинуть свой пост до конца нынешнего сезона.

Отметим, что наставник занимает пост главного тренера «Арсенала» с 1996 года. Недавно он отметил двадцатилетие у руля английского клуба. За это время «пушкари» выигрывали чемпионат (3 раза), Кубок (6) и Суперкубок Англии (6).

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