WADA потратило 2,5 миллиона долларов на расследование ситуации с допингом в России

Всемирное антидопинговое агентство потратило более 2,5 миллионов долларов на расследование допинговых случаев в российском спорте.

Из-за столь внушительных расходов WADA впервые в истории задумалось над необходимостью привлечение частных спонсоров.



Нынешнего бюджета агентства может не хватить на проведение еще одного крупного расследования, если в нем возникнет необходимость.



По словам генерального директора WADA Оливера Нигли, бюджет организации должен в ближайшее время увеличиться как минимум вдвое.

Напомним, на конец октября запланирована публикация расширенного варианта доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, который расследует возможные махинации с допингом на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.

