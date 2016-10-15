Юрий Семин: Чорлука получил травму, Шишкин простужен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему основные защитники «Локомотива» Ведран Чорлука и Роман Шишкин пропускают матч десятого тура с «Амкаром».

- Чорлука получил травму в сборной. Шишкин простужен, простуду с температурой он привез тоже из национальной команды, - сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».

В защите у железнодорожников вышли в стартовом составе Янбаев, Виталий Денисов, Пейчинович, Михалик.

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