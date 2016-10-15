Юрий Семин: Чорлука получил травму, Шишкин простужен
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему основные защитники «Локомотива» Ведран Чорлука и Роман Шишкин пропускают матч десятого тура с «Амкаром».
- Чорлука получил травму в сборной. Шишкин простужен, простуду с температурой он привез тоже из национальной команды, - сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол».
В защите у железнодорожников вышли в стартовом составе Янбаев, Виталий Денисов, Пейчинович, Михалик.
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Матч
Состав
Амкар: Селихов, Занев, Джикия, Зайцев, Идову, Милькович, Гол, Шаваев (Комолов, 64), Баланович, Бодул (Салугин, 84), Анене (Шиндер, 75)
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик, Пейчинович, Миранчук, Самедов, Касаев (Игнатьев, 73), Денисов И., Баринов (Фернандеш, 43), Коломейцев
Предупреждения:
Идову, 72 - Баринов, 21; Коломейцев, 52; Денисов И., 82
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
15 октября 14:30, Звезда, Текстовая трансляция