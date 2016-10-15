Никита Никитин: Я так и не дождался хорошего предложения от клуба НХЛ
Защитник «Авангарда» Никита Никитин рассказал о том, что побудило его принять решение вернуться в Россию.
- С чем связано решение вернуться в КХЛ?
– Я все лето ждал предложений от клубов НХЛ. Но того, чего хотел, так и не дождался. После этого и принял решение вернуться.
- То есть варианты продолжить карьеру в НХЛ у вас были, но предложенные контракты по каким-то причинам не устроили?
– Совершенно верно.
- А где вы могли продолжить карьеру?
– Сейчас не вижу смысла об этом говорить. Я – игрок «Авангарда».
- Как оцениваете шесть сезонов, проведенных за океаном? Лучшие, наверное, были в «Коламбусе»?
– Пожалуй, да. В целом игра в НХЛ стала для меня хорошим опытом, - рассказал Никитин.
Сегодня «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет с ХК «Сочи».
Матч
Место и дата
15 октября 17:00, Большой, Онлайн-трансляция