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Никита Никитин: Я так и не дождался хорошего предложения от клуба НХЛ

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Защитник «Авангарда» Никита Никитин рассказал о том, что побудило его принять решение вернуться в Россию. 

- С чем связано решение вернуться в КХЛ?

– Я все лето ждал предложений от клубов НХЛ. Но того, чего хотел, так и не дождался. После этого и принял решение вернуться.

- То есть варианты продолжить карьеру в НХЛ у вас были, но предложенные контракты по каким-то причинам не устроили?

– Совершенно верно.

- А где вы могли продолжить карьеру?

– Сейчас не вижу смысла об этом говорить. Я – игрок «Авангарда».

- Как оцениваете шесть сезонов, проведенных за океаном? Лучшие, наверное, были в «Коламбусе»?

– Пожалуй, да. В целом игра в НХЛ стала для меня хорошим опытом, - рассказал Никитин.

Сегодня «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет с ХК «Сочи».

Матч

ХК Сочи - Авангард

Место и дата

15 октября 17:00, Большой, Онлайн-трансляция


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