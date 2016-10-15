Никита Никитин: Я так и не дождался хорошего предложения от клуба НХЛ

Защитник «Авангарда» Никита Никитин рассказал о том, что побудило его принять решение вернуться в Россию.

- С чем связано решение вернуться в КХЛ?

– Я все лето ждал предложений от клубов НХЛ. Но того, чего хотел, так и не дождался. После этого и принял решение вернуться.

- То есть варианты продолжить карьеру в НХЛ у вас были, но предложенные контракты по каким-то причинам не устроили?

– Совершенно верно.

- А где вы могли продолжить карьеру?

– Сейчас не вижу смысла об этом говорить. Я – игрок «Авангарда».

- Как оцениваете шесть сезонов, проведенных за океаном? Лучшие, наверное, были в «Коламбусе»?

– Пожалуй, да. В целом игра в НХЛ стала для меня хорошим опытом, - рассказал Никитин.

Сегодня «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет с ХК «Сочи».