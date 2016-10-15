Габриэль Торже: Я бы хотел сыграть за сборную Румынии в Грозном

Румынский полузащитник «Терека» Габриэль Торже поделился ожиданиями о предстоящем товарищеском матче сборных России и Румынии.

- В первую очередь, мне нужно оказаться в заявке сборной Румынии. Думаю, стадион будет заполнен полностью, это редкое событие - сборная России в Грозном. Определенный интерес матчу придаст и то, что за грозненский клуб выступают двое румынских игроков. Я бы очень хотел сыграть в этом матче, пусть мне и придется впервые на «Ахмат-Арене» быть в составе гостевой команды.

- А какие ожидания от матча Россия - Румыния, в целом?



- Перед этим матчем Румынии предстоит сложный поединок против сборной Польши. Думаю, матч Россия - Румыния будет сложным, мы играем на выезде против страны-организатора Чемпионата Мира по футболу. Это хороший тест и сложная игра, одновременно.

Напомним, 15 ноября сборная России в Грозном проведет товарищеский матч с командой Румынии.