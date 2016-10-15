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Этот день в истории. Елене Дементьевой – 35!

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сегодня, 15 октября, празднует свой день рождения олимпийская чемпионка Пекина теннисистка Елена Дементьева. Спортсменке исполняется 35 лет.

Дементьева является 4-кратной финалисткой турниров Большого шлема, олимпийской чемпионкой 2008 года и серебряным призером ОИ-2000 в женском одиночном разряде. В 2005 году теннисистка в составе сборной России выиграла Кубок Федерации.

Дементьева побеждала в 22 турнирах WTA, была третьей ракеткой мира (2009) в одиночном разряде и пятой - в парном. 

В 2010 году теннисистка объявила о завершении карьеры.  В 2011 году Дементьева вышла замуж за хоккеиста Максима Афиногенова. 

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