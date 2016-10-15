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Сергей Шавло: «Спартак» постарается опять взобраться на вершину таблицы РФПЛ

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями в преддверии матча десятого тура между «Спартаком» и «Ростовом». 

- Учитывая статистику, думаю, «Спартак» фаворит в этом матче. «Спартак» не проигрывает дома «Ростову». Естественно, «Ростов» начнет от обороны, на контратаках. У них хорошие нападающие, быстро выходят из обороны. Защитников «Спартака» ожидает немалый объем работы.  

«Спартак» до вчерашнего дня был лидером, пока ЦСКА не победил «Уфу». Наверное, «Спартак» постарается опять взобраться на вершину таблицы. Играют дома все-таки, серьезная поддержка болельщиков будет. «Ростов» сейчас – уже более уверенная в своих силах команда. Они почувствовали, каково это – играть в Лиге чемпионов. К тому же в «Ростове» выступают экс-спартаковцы – Сослан Джанаев, Федор Кудряшов, а Курбан Бердыев мог возглавить «Спартак». Интриг в этом матче достаточно, - цитирует Шавло «Р-Спорт».

Напомним, что матч «Спартак» - «Ростов» состоится 15 октября. После девяти туров красно-белые лидируют в чемпионате России, «Ростов» занимает четвертое место. Команды разделяют три очка.    

Матч

Спартак - Ростов

Место и дата

15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – «Ростов»?

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