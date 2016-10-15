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«Спартак-2» проиграл «Тамбову», команды не реализовали два пенальти

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Футболисты «Спартака-2» уступили на выезде «Тамбову» (0:1) в матче 17-го тура первенства ФНЛ.

Единственный гол в матче забил украинский полузащитник «Тамбова» Максим Трусевич на 33-й минуте.

Вскоре хозяева поля получили возможность увеличить разрыв в счете, но Алексей Рыбин не смог реализовать пенальти.

А после перерыва пенальти неудачно исполнил уже форвард «Спартака-2» Георгий Мелкадзе.

Благодаря сегодняшней победе «Тамбов» обошел подопечных Евгения Бушманова в турнирной таблице ФНЛ. В активе обеих команд - по 24 очка (8-е и 9-е места соответственно).

Отметим, что безвыигрышная серия «Спартака-2» достигла уже шести матчей. 22 октября красно-белые на своем поле сыграет с клубом «СКА-Хабаровск».

Матч

Тамбов - Спартак-2 - 1:0 (1:0)

Голы

Трусевич 33 (1:0).

Состав

Тамбов: Смирнов, Шляков, Овсиенко, Поярков, Чернышов (Алумона, 73), Шевчук (Михалёв, 81), Рыбин, Спицын (Зюзинс, 23), Трусевич, Столяренко, Дорожкин (Запрудских, 86)

Спартак-2: Филиппов, Пуцко, Хомуха, Лихачёв (Федчук, 46), Пантелеев (Гулиев, 77), Леонтьев, Савичев (Бакаев, 46), Самсонов, Тимофеев (Синодзука, 77), Шанбиев, Мелкадзе

Незабитые пенальти

Рыбин (Тамбов), 37; Мелкадзе (Спартак-2), 66

Предупреждения:

Шляков, 31; Овсиенко, 65; Рыбин, 71 - Самсонов, 61; Мелкадзе, 74

Судья:

Станислав Васильев (Россия)

Место и дата

15 октября 13:30, Спартак, Онлайн-трансляция


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