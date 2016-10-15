«Спартак-2» проиграл «Тамбову», команды не реализовали два пенальти
Футболисты «Спартака-2» уступили на выезде «Тамбову» (0:1) в матче 17-го тура первенства ФНЛ.
Единственный гол в матче забил украинский полузащитник «Тамбова» Максим Трусевич на 33-й минуте.
Вскоре хозяева поля получили возможность увеличить разрыв в счете, но Алексей Рыбин не смог реализовать пенальти.
А после перерыва пенальти неудачно исполнил уже форвард «Спартака-2» Георгий Мелкадзе.
Благодаря сегодняшней победе «Тамбов» обошел подопечных Евгения Бушманова в турнирной таблице ФНЛ. В активе обеих команд - по 24 очка (8-е и 9-е места соответственно).
Отметим, что безвыигрышная серия «Спартака-2» достигла уже шести матчей. 22 октября красно-белые на своем поле сыграет с клубом «СКА-Хабаровск».
Матч
Тамбов - Спартак-2 - 1:0 (1:0)
Голы
Трусевич 33 (1:0).
Состав
Тамбов: Смирнов, Шляков, Овсиенко, Поярков, Чернышов (Алумона, 73), Шевчук (Михалёв, 81), Рыбин, Спицын (Зюзинс, 23), Трусевич, Столяренко, Дорожкин (Запрудских, 86)
Спартак-2: Филиппов, Пуцко, Хомуха, Лихачёв (Федчук, 46), Пантелеев (Гулиев, 77), Леонтьев, Савичев (Бакаев, 46), Самсонов, Тимофеев (Синодзука, 77), Шанбиев, Мелкадзе
Незабитые пенальти
Рыбин (Тамбов), 37; Мелкадзе (Спартак-2), 66
Предупреждения:
Шляков, 31; Овсиенко, 65; Рыбин, 71 - Самсонов, 61; Мелкадзе, 74
Судья:
Станислав Васильев (Россия)
Место и дата
15 октября 13:30, Спартак, Онлайн-трансляция