Хосеп Гвардиола: Мы постараемся выиграть у «Эвертона»
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тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями о предстоящем
матче чемпионата Англии с «Эвертоном».
Матч с «Эвертоном»
очень важен для нас. Я не знаю, как сложится матч против них, поэтому мы постараемся
выиграть его. Состояние всех травмированных игроков значительно, значительно,
значительно лучше. Некоторые сыграют завтра, некоторые — нет. Они тренировались
последние два-три дня, но я не знаю, сколько минут они смогут провести», -
сказал Гвардиола.
Напомним, «Манчестер Сити» встретится с «Эвертоном» сегодня, 15 октября в рамках девятого тура английской премьер-лиги. Начала матча в 17:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
15 октября 17:00, Этихад, Онлайн-трансляция
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