Хосеп Гвардиола: Мы постараемся выиграть у «Эвертона»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями о предстоящем матче чемпионата Англии с «Эвертоном».

Матч с «Эвертоном» очень важен для нас. Я не знаю, как сложится матч против них, поэтому мы постараемся выиграть его. Состояние всех травмированных игроков значительно, значительно, значительно лучше. Некоторые сыграют завтра, некоторые — нет. Они тренировались последние два-три дня, но я не знаю, сколько минут они смогут провести», - сказал Гвардиола.

Напомним, «Манчестер Сити» встретится с «Эвертоном» сегодня, 15 октября в рамках девятого тура английской премьер-лиги. Начала матча в 17:00 по московскому времени.