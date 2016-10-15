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Кравчук выиграл турнир серии «Челленджер» в Ташкенте

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российский теннисист Константин Кравчук стал победителем турнира серии «Челленджер» в Ташкенте (Узбекистан).

В финале Кравчук со счетом 7:5, 6:4 обыграл Дениса Истомина из Узбекистана. Теннисисты провели на корте почти 1,5 часа. 

Для 31-летнего Кравчука эта победа стала третьей на турнирах такого уровня в одиночном разряде. Ранее он побеждал на турнирах в южнокорейском Пусане (2016) и в Ханты-Мансийске (2009). 

На следующей неделе Кравчук начнет выступление в основной сетке турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве. 
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