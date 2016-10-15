Профсоюз футболистов планирует создать пенсионный фонд для игроков

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сообщил, что организация планирует создать пенсионный фонд для профессиональных игроков.

- У нас есть идея создания пенсионного фонда для футболистов, потому что очень большое количество ребят по окончании карьеры, к сожалению, теряют свои деньги и в достаточно молодом возрасте остаются без средств к существованию. Должны быть отчисления от заработной платы, чтобы по окончании карьеры иметь стабильные выплаты из фонда. Его будет организовывать не профсоюз, а квалифицированные компании, которые этим занимаются, - мы будем разговаривать с банками и страховыми компаниями, все будет прозрачно, игроки смогут видеть и понимать, что это пойдет им на пользу, - сказал Зотов ТАСС.

Представители профсоюза должны встретиться с министром спорта РФ и президентом РФС Виталием Мутко во вторник. Пенсионные фонды футболистов существуют в Англии и Нидерландах.