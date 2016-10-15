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Александр Бубнов: «Рубин» будет стремиться к победе над «Крыльями», но не преуспеет

Александр Семкив
Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России, в котором «Рубин» примет «Крылья Советов».

«Крылья Советов» прибавляют, в первую очередь, в плане организации игры в атаке, Молло влился в старый новый коллектив, победа в прошлом туре должна придать уверенности в себе. «Рубин» дома будет стремиться к победе, но не преуспеет. Прогноз: 1:1», – сказал Бубнов.

Напомним, подопечные Хавьера Грасии с девятью очками занимают десятое место, а команда из Самары расположилась в зоне вылета на 15-й строчке, имея шесть очков.

Матч состоится сегодня, 15 октября и начнется в 17:00 по московскому времени.

Матч

Рубин - Крылья Советов

Состав

Рубин: Рыжиков, Бауэр, Бурлак, Самбрано, Набиуллин, Мвила, Цакташ, Ткачук, Жонатас, Рочина, Канунников

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

15 октября 17:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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