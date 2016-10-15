Александр Бубнов: «Рубин» будет стремиться к победе над «Крыльями», но не преуспеет

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России, в котором «Рубин» примет «Крылья Советов».

«Крылья Советов» прибавляют, в первую очередь, в плане организации игры в атаке, Молло влился в старый новый коллектив, победа в прошлом туре должна придать уверенности в себе. «Рубин» дома будет стремиться к победе, но не преуспеет. Прогноз: 1:1», – сказал Бубнов.

Напомним, подопечные Хавьера Грасии с девятью очками занимают десятое место, а команда из Самары расположилась в зоне вылета на 15-й строчке, имея шесть очков.

Матч состоится сегодня, 15 октября и начнется в 17:00 по московскому времени.