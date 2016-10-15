Александр Бубнов: «Рубин» будет стремиться к победе над «Крыльями», но не преуспеет
Футбольный
эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата
России, в котором «Рубин» примет «Крылья Советов».
«Крылья Советов»
прибавляют, в первую очередь, в плане организации игры в атаке,
Молло влился в старый новый коллектив, победа в прошлом туре должна
придать уверенности в себе. «Рубин» дома будет стремиться к победе,
но не преуспеет. Прогноз:
1:1», – сказал Бубнов.
Напомним, подопечные Хавьера Грасии с девятью очками занимают
десятое место, а команда из Самары расположилась в зоне вылета на 15-й строчке,
имея шесть очков.
Матч состоится сегодня, 15 октября и начнется в 17:00 по московскому времени.
Матч
Состав
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Бурлак, Самбрано, Набиуллин, Мвила, Цакташ, Ткачук, Жонатас, Рочина, Канунников
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
15 октября 17:00, Казань Арена, Текстовая трансляция