«Спартак» прервал 6-матчевую серию поражений, одолев «Сибирь»

«Спартак» на своей площадке переиграл в серии послематчевых буллитов «Сибирь» (2:1), прервав серию неудач в регулярном чемпионате КХЛ.



Последняя победа красно-белых в текущем сезоне была датирована 29-м сентября. После этого москвичи проиграли шесть матчей кряду, что привело к отставке главного тренера команды Германа Титова.



Сегодня на точный бросок Максима Шалунова в концовке третьего периода ответил Вячеслав Лещенко.

А в серии буллитов решающим оказался бросок Александра Васильева.



17 октября «Спартак» сыграет на выезде с рижским «Динамо», а «Сибирь» на следующий день примет СКА.