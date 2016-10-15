«Спартак» прервал 6-матчевую серию поражений, одолев «Сибирь»
«Спартак» на своей площадке переиграл в серии послематчевых буллитов «Сибирь» (2:1), прервав серию неудач в регулярном чемпионате КХЛ.
Последняя победа красно-белых в текущем сезоне была датирована 29-м сентября. После этого москвичи проиграли шесть матчей кряду, что привело к отставке главного тренера команды Германа Титова.
Сегодня на точный бросок Максима Шалунова в концовке третьего периода ответил Вячеслав Лещенко.
А в серии буллитов решающим оказался бросок Александра Васильева.
17 октября «Спартак» сыграет на выезде с рижским «Динамо», а «Сибирь» на следующий день примет СКА.
Матч
Спартак - Сибирь - 2:1 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Шалунов (Полашек), 30:01 (0:1 - бол.). Лещенко (Глазачев, Гилрой), 58:14 (1:1).
Победный буллит:
Васильев - 2:1.
Место и дата
15 октября 13:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция