Крэйвен не планирует покидать пост главы МПК до истечения срока полномочий
Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен не планирует покидать свой пост до истечения срока полномочий, сообщил директор по связям с общественностью МПК Крэйг Спенс.
- Это последний срок Филипа Крэйвена в качестве президента МПК. Его преемник будет избран 8 сентября 2017 года. Крэйвен не планирует покидать свой пост до этого времени, – сообщил Спенс.
Преемник Крэйвена будет избран 8 сентября 2017 года на Генеральной ассамблее организации, которая пройдет в Абу-Даби.
Ранее в СМИ появилась новость, что президент МПК Филипп Крэйвен может досрочно покинуть свой пост. Крэйвен возглавляет МПК с 2001 года.
Прошедшим летом Филипп Крэйвен огласил решение организации не допустить сборную России на летние Паралимпийские игры-2016 на основании сведений о допинге, приведенных в докладе Ричарда Макларена.