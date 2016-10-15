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Крэйвен не планирует покидать пост главы МПК до истечения срока полномочий

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

 Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен не планирует покидать свой пост до истечения срока полномочий, сообщил директор по связям с общественностью МПК Крэйг Спенс.

- Это последний срок Филипа Крэйвена в качестве президента МПК. Его преемник будет избран 8 сентября 2017 года. Крэйвен не планирует покидать свой пост до этого времени, – сообщил Спенс.

Преемник Крэйвена будет избран 8 сентября 2017 года на Генеральной ассамблее организации, которая пройдет в Абу-Даби. 

Ранее в СМИ появилась новость, что президент МПК Филипп Крэйвен может досрочно покинуть свой пост. Крэйвен возглавляет МПК с 2001 года.

Прошедшим летом Филипп Крэйвен огласил решение организации не допустить сборную России на летние Паралимпийские игры-2016 на основании сведений о допинге, приведенных в докладе Ричарда Макларена.  

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