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«Севилья» обыграла «Леганес» и вышла на первое место в Примере

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В матче девятого тура чемпионата Испании «Севилья» на выезде обыграла «Леганес» со счетом 3:2.

Единственный гол в первом тайме забил полузащитник гостей Франко Васкес.

Во второй половине матча Самир Насри на 58-й минуте увеличил отрыв красно-белых. На 69-й минуте полузащитник хозяев Александр Шимановски отдал результативную передачу на Давида Тимора, а через две минуты сам забил. Точку в матче поставил полузащитник «Севильи» Пабло Сарабиа, забив за пять минут до конца встречи.

После этой встречи подопечные Хорхи Сампаоли возглавили таблицу чемпионата Испании, имея в активе 17 очков, а команда из Леганеса расположилась на 11-м месте с десятью очками.

Матч

Леганес - Севилья - 2:3 (0:1)

Голы

Васкес 25 (0:1). Насри 58 (0:2). Тимор 67 (1:2). Шимановски 69 (2:2). Сарабиа 85 (2:3).

Состав

Леганес: Серантес, Диас, Меджани, Мантовани, Шимановски, Рамос (Мачис, 78), Рико, Перес, Тимор, Пирес (Ибаньес, 67), Невес (Коне, 55)

Севилья: Гонсалес С., Пареха, Эскудеро, Мариано, Иборра (Гансо, 81), Васкес (Меркадо, 65), Витоло, Н'Зонзи, Насри, Бен Йеддер (Сарабиа, 72), Вьетто

Предупреждения:

Пирес, 45; Тимор, 86 - Васкес, 34; Вьетто, 38; Витоло, 45; Иборра, 81; Насри, 81

Судья:

Даниэль Окон Арраис (Испания)

Место и дата

15 октября 14:00, Бутарке, Онлайн-трансляция

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