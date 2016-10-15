«Севилья» обыграла «Леганес» и вышла на первое место в Примере
В матче
девятого тура чемпионата Испании «Севилья» на выезде обыграла «Леганес» со
счетом 3:2.
Единственный
гол в первом тайме забил полузащитник гостей Франко Васкес.
Во второй
половине матча Самир Насри на 58-й минуте увеличил отрыв красно-белых. На 69-й
минуте полузащитник хозяев Александр Шимановски отдал результативную передачу
на Давида Тимора, а через две минуты сам забил. Точку в матче поставил
полузащитник «Севильи» Пабло Сарабиа, забив за пять минут до конца встречи.
После этой встречи подопечные Хорхи Сампаоли возглавили таблицу чемпионата Испании, имея в активе 17 очков, а команда из Леганеса расположилась на 11-м месте с десятью очками.
Матч
Голы
Васкес 25 (0:1). Насри 58 (0:2). Тимор 67 (1:2). Шимановски 69 (2:2). Сарабиа 85 (2:3).
Состав
Леганес: Серантес, Диас, Меджани, Мантовани, Шимановски, Рамос (Мачис, 78), Рико, Перес, Тимор, Пирес (Ибаньес, 67), Невес (Коне, 55)
Севилья: Гонсалес С., Пареха, Эскудеро, Мариано, Иборра (Гансо, 81), Васкес (Меркадо, 65), Витоло, Н'Зонзи, Насри, Бен Йеддер (Сарабиа, 72), Вьетто
Предупреждения:
Пирес, 45; Тимор, 86 - Васкес, 34; Вьетто, 38; Витоло, 45; Иборра, 81; Насри, 81
Судья:
Даниэль Окон Арраис (Испания)
Место и дата
15 октября 14:00, Бутарке, Онлайн-трансляция