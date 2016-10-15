«Севилья» обыграла «Леганес» и вышла на первое место в Примере

В матче девятого тура чемпионата Испании «Севилья» на выезде обыграла «Леганес» со счетом 3:2.

Единственный гол в первом тайме забил полузащитник гостей Франко Васкес.

Во второй половине матча Самир Насри на 58-й минуте увеличил отрыв красно-белых. На 69-й минуте полузащитник хозяев Александр Шимановски отдал результативную передачу на Давида Тимора, а через две минуты сам забил. Точку в матче поставил полузащитник «Севильи» Пабло Сарабиа, забив за пять минут до конца встречи.

После этой встречи подопечные Хорхи Сампаоли возглавили таблицу чемпионата Испании, имея в активе 17 очков, а команда из Леганеса расположилась на 11-м месте с десятью очками.