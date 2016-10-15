«Спартак» уступил «Ростову» в матче молодежных команд

Матч десятого тура молодежного первенства России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ростова».

У «Спартака» отличился Егор Никулин, у «Ростова» забивали Артем Соболь и Дмитрий Соловьев. «Ростов» набрал 12 очков и поднялся на 12-е место. У «Спартака» 19 очков и четвертое место.

Молодежное первенство. 10-й тур