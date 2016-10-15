«Спартак» уступил «Ростову» в матче молодежных команд
Матч десятого тура молодежного
первенства России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой гостей.
Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ростова».
У «Спартака» отличился Егор
Никулин, у «Ростова» забивали Артем Соболь и Дмитрий Соловьев. «Ростов» набрал
12 очков и поднялся на 12-е место. У «Спартака» 19 очков и четвертое место.
Молодежное первенство. 10-й тур
Матч
Спартак (мол) - Ростов (мол) - 1:2 (0:0)
Голы
Соболь 52 (0:1). Никулин 57 (1:1). Соловьёв 72 (1:2).
Место и дата
15 октября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически