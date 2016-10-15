«Рубин» – «Крылья Советов». Стартовые составы
Стали известны стартовые
составы команд в матче десятого тура чемпионата России между «Рубином» и «Крыльями
Советов».
«Рубин»: Рыжиков, Самбрано, Бауэр, Набиуллин, Бурлак, Цакташ, Ткачук, М'Вила, Рочина, Жонатас, Канунников.
Запасные: Нестеренко, Бергстрем, Санчес, Устинов, Сонг,
Карадениз, Оздоев, Ахметов, Лестьенн, Гарсия, Жемалетдинов, Девич.
«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Надсон, Таранов, Концедалов, Цаллагов, Бато, Родич, Молло, Ткачев, Корниленко.
Запасные: Павлов, Конюхов, Маргасов, Божин, Башкиров,
Чочиев, Зинков, Паскуато.
Матч начнется в
17:00 по Москве. Sovsport.ru проведет его текстовую трансляцию.
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