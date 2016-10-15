Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Спартак2 : 1 БСибирь
Футбол  Манчестер Сити- : -Эвертон
Футбол  Факел- : -Динамо
Футбол  Амкар0 : 0Локомотив
Футбол  Рубин- : -Крылья Советов
Футбол  Спартак- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вячеслав Фетисов: Не воспринимаю всерьез ни самого Мутко, ни его критику

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Депутат Госдумы, заместитель комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов признался, что ему безразлична критика со стороны министра спорта России Виталия Мутко.

- Мутко не понимает, что я его не критикую, а просто ему подсказываю. Если мои слова он воспринимает как критику, то это совсем смешная история. Я не воспринимаю всерьез ни его, ни его критику, - заявил Фетисов.

Ранее Виталий Мутко критически высказался о деятельности Вячеслава Фетисова. Тот, в свою очередь, обвинил министра в недостаточном знании профессионального спорта изнутри и создании неэффективной системы управления ведомством.

Напомним, с 2004 по 2008 годы Фетисов возглавлял Федеральное агентство по физической культуре и спорту.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Профсоюз футболистов планирует создать пенсионный фонд для игроковГенеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сообщил, что организация планирует создать пенсионный фонд для профессиональных игроков.Виталий Мутко: Надо, чтобы новым президентом МПК стал достойный и порядочный человекМинистр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал информацию о возможной отставке главы Международного паралимпийского комитета Филиппа Крэйвена.Виталий Мутко: Политическая договоренность с бразильцами достигнута, осталось выбрать дату для товарищеской игрыМинистр спорта РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко подтвердил, что российская и бразильская сторона достигли устной договоренности о проведении товарищеского матча в 2017 году на территории России.Виталий Мутко: Расширение важно странам, которые не могут попасть на ЧМПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился мнением о возможном увеличении числа команд-участниц в финальной части чемпионата мира.Виталий Мутко: Рейтинг ФИФА надо корректироватьПрезидент РФС Виталий Мутко поделился мнением о необходимости скорректировать принцип составления рейтинга сборных ФИФА.УЕФА выплатит РФС компенсацию за организацию товарищеских игрПрезидент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, какие договоренности имеет российская организация с УЕФА.Виталий Мутко: Сборная Бразилии готова провести товарищеский матч с РоссиейМинистр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная России проведет товарищеский с командой Бразилии.Виталий Мутко: Не пойму, что происходит в Федерации бокса РоссииМинистр спорта Виталий Мутко выразил озабоченность нынешней ситуацией в руководстве Федерации бокса России.Виталий Мутко: Писарев покинет «молодежку», только если возглавит клубМинистр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с уходом Николая Писарева с поста старшего тренера молодежной сборной России.Виталий Мутко: Совет ФИФА утвердил регламент чемпионата мира 2018 годаМинистр спорта РФ Виталий Мутко рассказал, что совет ФИФА утвердил регламент чемпионата мира по футболу 2018 года в России.Леонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальшеЛеонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальшеПочетный президент ОКР в интервью «Советскому спорту» комментирует актуальные проблемы российского спорта.Виталий Мутко: Не вижу необходимости в приглашении иностранных арбитров на матчи РФПЛМинистр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что РФС не планирует приглашать иностранных судей на матчи чемпионата России.Писарев покинет посты спортдиректора РФС и тренера «молодежки»Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что Николай Писарев покинет посты спортивного директора Российского футбольного союза и старшего тренера молодежной сборной России.Вячеслав Фетисов: Я предлагал присвоить Мутко звание «Тренер всея Руси»Заслуженный мастер спорта СССР по хоккею Вячеслав Фетисов подверг критике методы работы министра спорта России Виталия Мутко.Виталий Мутко: Ситуация стабильная, спокойная, спорт управляемВиталий Мутко: Ситуация стабильная, спокойная, спорт управляемМинистр спорта РФ провел сегодня пресс-конференцию в Доброграде.Виталий Мутко: Любой провал – Фетисов выходил и обвинял федерацию, ОКР, а я все взял на себяМинистр спорта Виталий Мутко высказался о критике со стороны двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова.Виталий Мутко: Президент ОКР должен быть освобожденнымМинистр спорта России Виталий Мутко заявил, что президент Олимпийского комитета России должен быть освобожден от других обязанностей.Виталий Мутко: Вице-премьер, который будет курировать спорт, сконцентрируется на подготовке к ЧМ-2018Министр спорта России Виталий Мутко обозначил круг обязанностей нового вице-премьера, который будет курировать в правительстве вопросы спорта и молодежной политики.Виталий Мутко: Минспорту добавляется ряд полномочийМинистр спорта России Виталий Мутко рассказал о реформировании ведомства.Утренняя повестка: министерство пало, Исинбаеву в президенты и Каррера о тактикеУтренняя повестка: министерство пало, Исинбаеву в президенты и Каррера о тактикеТрадиционный обзор «Советского спорта»: все самое важное, что случилось ночью.

Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Вячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисоввсе новости

Cпецпредложение