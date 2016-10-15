Вячеслав Фетисов: Не воспринимаю всерьез ни самого Мутко, ни его критику

Депутат Госдумы, заместитель комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов признался, что ему безразлична критика со стороны министра спорта России Виталия Мутко.

- Мутко не понимает, что я его не критикую, а просто ему подсказываю. Если мои слова он воспринимает как критику, то это совсем смешная история. Я не воспринимаю всерьез ни его, ни его критику, - заявил Фетисов.

Ранее Виталий Мутко критически высказался о деятельности Вячеслава Фетисова. Тот, в свою очередь, обвинил министра в недостаточном знании профессионального спорта изнутри и создании неэффективной системы управления ведомством.



Напомним, с 2004 по 2008 годы Фетисов возглавлял Федеральное агентство по физической культуре и спорту.