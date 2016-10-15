Евгений Медведев: Видимо, я не совсем вписывался в философию «Филадельфии»

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев рассказал, почему принял решение вернуться в Россию.

- К сезону в Северной Америке я готовился самостоятельно в России. За столько лет работы ты уже сам для себя определяешь, где нужно добавить, а где сбавить нагрузку. В НХЛ я не смог реализовать весь свой потенциал и показать все то, что умею на площадке. Как это обычно бывает, в конце сезона у меня состоялся разговор с руководством. Решение не продлевать со мной контракт объяснили тем, что я не подхожу команде по стилю игры. Наверное, их тоже можно понять, видимо, я действительно не совсем вписывался в их философию… В итоге мы совершенно спокойно выслушали друг друга, я поблагодарил за работу тренерский штаб и генерального менеджера, и на этом разошлись.



В Россию я вернулся практически сразу после окончания сезона в НХЛ. Конечно, ждал предложений из-за океана, все-таки хотелось еще поиграть там, в первую очередь, для себя. Хотелось доказать, что могу выступать на этом уровне и ездил туда не зря. Но, к сожалению, те предложения, которые были, не устроили меня, и я принял решение остаться в России, - рассказал Медведев в интервью официальному сайту КХЛ.

Напомним, в НХЛ, играя за «Филадельфию». В 45 матчах регулярного чемпионата он набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «+5».

Отметим, что защитник «ястребов» является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса».