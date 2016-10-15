«Челси» одержал уверенную победу над «Лестером»
Футболисты «Челси» одержали победу над действующим чемпионом Англии «Лестером» в 8-м туре премьер-лиги.
Забитыми мячами в составе лондонцев сегодня отметились Диего Коста, Эден Азар и Виктор Мозес.
Перед игрой главный тренер «Челси» Антонио Конте опроверг слухи о своей возможной отставке.
Благодаря победе над чемпионом страны команда Конте поднялась на пятую строчку турнирной таблицы АПЛ. «Лестер» идет на 13-м месте.
23 октября «Челси» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Лестер» днем ранее примет «Кристал Пэлас».
Матч
Челси - Лестер Сити - 3:0 (2:0)
Голы
Коста 7 (1:0). Азар 33 (2:0). Мозес 80 (3:0).
Состав
Челси: Куртуа, Луиз, Аспиликуэта, Кэйхилл, Алонсо, Матич, Мозес (Айна, 82), Азар (Лофтус-Чик, 82), Канте, Коста, Педро (Чалоба, 68)
Лестер Сити: Шмейхель, Амарти, Эрнандес, Хут, Фукс, Морган, Олбрайтон (Кинг, 74), Дринкуотер, Шлупп (Марез, 67), Муса (Слимани, 67), Варди
Предупреждения:
Аспиликуэта, 51 - Хут, 27
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
15 октября 14:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция