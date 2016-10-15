«Локомотив» и «Амкар» сыграли вничью в матче 10-го тура РФПЛ

В матче десятого тура чемпионата России «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Амкаром» (0:0).

В этом поединке футболисты обеих команд не забили ни одного мяча.

После десяти матчей российской премьер-лиги железнодорожники расположились на 12-й строчке, имея в активе девять очков, а «Амкар» с 17-ю очками поднялся на четвертое место, в зону квалификации Лиги Европы.

В следующем туре подопечные Юрия Семина 23 октября примут ЦСКА, а команда из Перми в этот же день сыграет на выезде с «Краснодаром».