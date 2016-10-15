«Леганес» - «Севилья». Матч открыл 102-летний болельщик хозяев
Перед матчем чемпионата Испании между «Леганесом» и «Севильей» произошло чествование самого пожилого болельщика хозяев. Салустиано Торибио, которому завтра исполнится 102 года, перед началом игры произвел начальный удар.
Салустиано болеет за «Леганес» всю жизнь и не пропускает ни одной трансляции с тех пор, как здоровье не позволяет ему посещать стадион. Примечательно, что болельщик старше, чем его любимый клуб – в этом году «Леганесу» исполняется 88 лет. Все пять внуков Салустиано состоят в фан-клубе «Леганеса».
Un honor, Salustiano. ⚽️👏— LaLiga (@LaLiga) 15 октября 2016 г.
El veterano aficionado del @CDLeganes (101 años), ha realizado el saque de honor en el #LeganésSevillaFC. pic.twitter.com/loPrXE2vcT
Напомним, что «Леганес» уступил «Севилье» со счетом 2:3
Матч
Голы
Васкес 25 (0:1). Насри 58 (0:2). Тимор 67 (1:2). Шимановски 69 (2:2). Сарабиа 85 (2:3).
Состав
Леганес: Серантес, Диас, Меджани, Мантовани, Шимановски, Рамос (Мачис, 78), Рико, Перес, Тимор, Пирес (Ибаньес, 67), Невес (Коне, 55)
Севилья: Гонсалес С., Пареха, Эскудеро, Мариано, Иборра (Гансо, 81), Васкес (Меркадо, 65), Витоло, Н'Зонзи, Насри, Бен Йеддер (Сарабиа, 72), Вьетто
Предупреждения:
Пирес, 45; Тимор, 86 - Васкес, 34; Вьетто, 38; Витоло, 45; Иборра, 81; Насри, 81
Судья:
Даниэль Окон Арраис (Испания)
Место и дата
15 октября 14:00, Бутарке, Онлайн-трансляция