«Леганес» - «Севилья». Матч открыл 102-летний болельщик хозяев

Перед матчем чемпионата Испании между «Леганесом» и «Севильей» произошло чествование самого пожилого болельщика хозяев. Салустиано Торибио, которому завтра исполнится 102 года, перед началом игры произвел начальный удар.

Салустиано болеет за «Леганес» всю жизнь и не пропускает ни одной трансляции с тех пор, как здоровье не позволяет ему посещать стадион. Примечательно, что болельщик старше, чем его любимый клуб – в этом году «Леганесу» исполняется 88 лет. Все пять внуков Салустиано состоят в фан-клубе «Леганеса».

Un honor, Salustiano. ⚽️👏



El veterano aficionado del @CDLeganes (101 años), ha realizado el saque de honor en el #LeganésSevillaFC. pic.twitter.com/loPrXE2vcT — LaLiga (@LaLiga) 15 октября 2016 г.

Напомним, что «Леганес» уступил «Севилье» со счетом 2:3