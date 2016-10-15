Андрей Скабелка: Не знаю, что с Салаком, я не доктор

Главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от игры своей команды со «Спартаком».

- Равная достаточно игра была.Во втором сыграли чуть получше, в третьем прижались к своим воротам и решили счёт 1:0 сохранить. Странно, это ведь не футбол, чтобы счёт 1:0 сохранять. Выбрасывали, отбивались. Была вероятность любой ошибки, любого рикошета, чем соперник и воспользовался.



Что с Салаком? Я не знаю, я не доктор. Сейчас будет обследование. Надеюсь, что он ненадолго выбыл. Хотя, есть подозрения, что он вылетел надолго. Конечно, мы окажем доверие Красикову, - цитирует Скабелку «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» на своей площадке переиграл в серии послематчевых буллитов «Сибирь» (2:1), прервав серию неудач в регулярном чемпионате КХЛ.

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На 39-й минуте, после контакта с нападающим столичной команды травму получил голкипер гостей Александр Салак.

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Матч Спартак - Сибирь - 2:1 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Шалунов (Полашек), 30:01 (0:1 - бол.). Лещенко (Глазачев, Гилрой), 58:14 (1:1). Победный буллит: Васильев - 2:1. Место и дата 15 октября 13:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция



