Месси не выйдет в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Депортиво»
Лионель Месси начнет матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» - «Депортиво» на скамейке запасных.
«Барселона»: тер Штеген - Матье, Пике, Маскерано, Динь - Бускетс, Рафинья, Ракитич, Туран - Л. Суарес, Неймар.
Запасные: Масип, Умтити, Д. Суарес, Иньеста, Гомеш, Месси, Алькасер.
Матч начнется на «Камп Ноу» в 17:15 по московскому времени.
Матч
Барселона - Депортиво - 3:0 (3:0)2-й тайм
Голы
Рафинья 21 (1:0). Рафинья 36 (2:0). Суарес Л. 43 (3:0).
Состав
Барселона: тер Штеген, Динь, Матьё, Пике, Рафинья, Бускетс, Ракитич, Туран, Маскерано, Суарес Л. (Алькасер, 46), Неймар
Депортиво: Люкс, Сидней (Аррибас, 29), Наварро, Лауре, Чолак, Альбентоса, Москера, Гама, Борхес, Гильерме, Андоне
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
15 октября 17:15, Ноу Камп, Онлайн-трансляция