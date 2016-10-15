Гюнтер Штайнер: Поклонникам Ф-1 в США будет приятно увидеть американскую команду на домашнем Гран-при
Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от гран-при США. Он сказал, что надеется на поддержку американских болельщиков.
«Я считаю это событие очень
важным, и мы с нетерпением ждем его. Насколько масштабным оно окажется конкретно
для нас – мы пока не знаем. Думаю, Гран-при США уже масштабное событие само по
себе, и, возможно, мы тоже немного переключим внимание на себя.
Я
уверен, что местным поклонникам Ф-1 будет приятно видеть американскую команду,
выступающую у себя дома. Надеюсь, что нас приедут поддержать как можно больше
людей», - цитирует Штайнера Autosport.
Гран-при США пройдет в Остине с
21 по 23 октября.
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