Гюнтер Штайнер: Поклонникам Ф-1 в США будет приятно увидеть американскую команду на домашнем Гран-при

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от гран-при США. Он сказал, что надеется на поддержку американских болельщиков.

«Я считаю это событие очень важным, и мы с нетерпением ждем его. Насколько масштабным оно окажется конкретно для нас – мы пока не знаем. Думаю, Гран-при США уже масштабное событие само по себе, и, возможно, мы тоже немного переключим внимание на себя.

Я уверен, что местным поклонникам Ф-1 будет приятно видеть американскую команду, выступающую у себя дома. Надеюсь, что нас приедут поддержать как можно больше людей», - цитирует Штайнера Autosport.

Гран-при США пройдет в Остине с 21 по 23 октября.