Сергей Кирсанов: Каждая игра для «Сибири», как матч плей-офф

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал результат матча, в которого его подопечные обыграли «Волгарь» (2:0).

- Учитывая турнирную ситуацию, отступать нам дальше некуда. Каждая игра для нас - как матч плей-офф. Хочу сказать большое спасибо ребятам за самоотверженность, понимание и соблюдение игровой дисциплины. Думаю, ребята сами почувствовали радость победы, и нам далее будет легче готовиться к следующим играм. Мы постараемся и дальше развиваться в совершенствовании игры и достижении результата, - приводит слова Кирсанова официальный сайт «Сибири».

После этого матча подопечные команда из Новосибирска расположилась на 14-м месте, имея в активе 18 очков. В следующем туре сибиряки отправятся в Нальчик, где 22 октября сыграют с местным «Спартаком».