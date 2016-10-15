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Сергей Кирсанов: Каждая игра для «Сибири», как матч плей-офф

Александр Семкив
Источник:  ФК «Сибирь»Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал результат матча, в которого его подопечные обыграли «Волгарь» (2:0).

- Учитывая турнирную ситуацию, отступать нам дальше некуда. Каждая игра для нас - как матч плей-офф. Хочу сказать большое спасибо ребятам за самоотверженность, понимание и соблюдение игровой дисциплины. Думаю, ребята сами почувствовали радость победы, и нам далее будет легче готовиться к следующим играм. Мы постараемся и дальше развиваться в совершенствовании игры и достижении результата, - приводит слова Кирсанова официальный сайт «Сибири».

После этого матча подопечные команда из Новосибирска расположилась на 14-м месте, имея в активе 18 очков. В следующем туре сибиряки отправятся в Нальчик, где 22 октября сыграют с местным «Спартаком».

Матч

Сибирь - Волгарь - 2:0 (0:0)

Голы

Беляев 76 (1:0). Чеботару 89 (2:0).

Состав

Сибирь: Цыган, Качан, Магаль, Гладышев, Чеботару, Плопа, Глушков (Азаров, 46, Кушнирук, 88), Безлихотнов (Беляев, 69), Макаренко, Андреев, Вотинов

Волгарь: Терновский, Зарипов, Стешин, Юрганов, Зуйков, Скворцов, Кабутов (Сутормин, 67), Газзаев Р. (Акбашев, 61), Шалаев, Дышеков (Радченко, 84), Веркашанский (Машуков, 77)

Предупреждения:

нет - Машуков, 82

Судья:

Юрий Апонасенко (Россия)

Место и дата

15 октября 12:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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