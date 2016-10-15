Сергей Кирсанов: Каждая игра для «Сибири», как матч плей-офф
Исполняющий
обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кирсанов прокомментировал результат
матча, в которого его подопечные обыграли «Волгарь» (2:0).
- Учитывая
турнирную ситуацию, отступать нам дальше некуда. Каждая игра для нас - как матч
плей-офф. Хочу сказать большое спасибо ребятам за самоотверженность, понимание
и соблюдение игровой дисциплины. Думаю, ребята сами почувствовали радость
победы, и нам далее будет легче готовиться к следующим играм. Мы постараемся и
дальше развиваться в совершенствовании игры и достижении результата, - приводит
слова Кирсанова официальный сайт «Сибири».
После этого матча подопечные команда из Новосибирска расположилась на 14-м месте, имея в активе 18 очков. В следующем туре сибиряки отправятся в Нальчик, где 22 октября сыграют с местным «Спартаком».
Матч
Голы
Беляев 76 (1:0). Чеботару 89 (2:0).
Состав
Сибирь: Цыган, Качан, Магаль, Гладышев, Чеботару, Плопа, Глушков (Азаров, 46, Кушнирук, 88), Безлихотнов (Беляев, 69), Макаренко, Андреев, Вотинов
Волгарь: Терновский, Зарипов, Стешин, Юрганов, Зуйков, Скворцов, Кабутов (Сутормин, 67), Газзаев Р. (Акбашев, 61), Шалаев, Дышеков (Радченко, 84), Веркашанский (Машуков, 77)
Предупреждения:
нет - Машуков, 82
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
15 октября 12:00, Спартак, Онлайн-трансляция