Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Спартак2 : 1 БСибирь
Футбол  Манчестер Сити0 : 1Эвертон
Футбол  Факел1 : 1Динамо
Футбол  Амкар0 : 0Локомотив
Футбол  Рубин3 : 0Крылья Советов
Футбол  Спартак- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Ярушкин: Побед нет. Причин на то много

Андрей Ефимов
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал победу своей команды над «Сибирью».

- Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые, несмотря на неудачи, приходят поддерживают команду. Нам очень нужна их помощь.

Много что у нас не так. Побед нет. Причин на то много. Пресс-конференции не хватит, чтобы всё рассказать. Почему у нас только три нападающих набрали больше четырёх очков? Я исполняю обязанности главного тренера с недавнего времени, поэтому точно не могу сказать. Есть такое, что первая тройка набирает очки, а остальные набирают гораздо меньше.  По предыдущим двум играм могу сказать, что у всех есть моменты. Дело в слабой реализации, – цитирует Ярушкина «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» на своей площадке переиграл в серии послематчевых буллитов «Сибирь» (2:1), прервав серию неудач в регулярном чемпионате КХЛ.

На 39-й минуте, после контакта с нападающим столичной команды травму получил голкипер гостей Александр Салак.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Спартак - Сибирь - 2:1 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Шалунов (Полашек), 30:01 (0:1 - бол.). Лещенко (Глазачев, Гилрой), 58:14 (1:1).

Победный буллит:

Васильев - 2:1.

Место и дата

15 октября 13:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Соколов: Встречу с «Металлургом» начали мы немного скромноИ.о. главного тренера «Югры» Андрей Соколов прокомментировал выездную победу своей команды над магнитогорским «Металлургом».«Адмирал» одержал волевую победу над «Ладой»Хоккеисты «Адмирала» одержали волевую победу на выезде над тольяттинской «Ладой» со счетом 3:2.Илья Воробьев: Бывает так, что шайба просто не идетГлавный тренер «Металлурга» Илья Воробьев поделился впечатлениями от матча своей команды с «Югрой».Игорь Захаркин: Понравилась, что команда не паниковала, играла очень четкоГлавный тренер ХК «Салават Юлаев» Игорь Захаркин прокомментировал победу своей команды над «Барысом».Магнитогорский «Металлург» дома уступил «Югре» в овертаймеМатч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Югрой» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Югры».Линус Умарк: Это была хорошая победаЛинус Умарк, нападающий ХК «Салавата Юлаева» прокомментировал победу своей команды над «Барысом».Александр Васильев: Очень рады, что прервали безвыигрышную сериюНападающий московского «Спартака» Александр Васильев поделился впечатлениями от победы над «Сибирью».«Салават Юлаев» дома обыграл «Барыс»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Барысом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Салавата Юлаева».«Трактор» переиграл «Автомобилист» и прервал свою серию из пяти пораженийХоккеисты челябинского «Трактора» прервали свою серию из пяти поражений подряд, обыграв «Автомобилист» со счетом 3:2.КХЛ. «Спартак» по буллитам обыграл «Сибирь», ЦСКА принимает «Динамо» (Р) и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.Андрей Скабелка: Не знаю, что с Салаком, я не докторГлавный тренер «Сибири» Андрей Скабелка поделился впечатлениями от игры своей команды со «Спартаком».Евгений Медведев: Видимо, я не совсем вписывался в философию «Филадельфии»Капитан «Авангарда» Евгений Медведев рассказал, почему принял решение вернуться в Россию.«Спартак» прервал 6-матчевую серию поражений, одолев «Сибирь»«Спартак» на своей площадке переиграл в серии послематчевых буллитов «Сибирь» (2:1), прервав серию неудач в регулярном чемпионате КХЛ.Никита Никитин: Я так и не дождался хорошего предложения от клуба НХЛЗащитник «Авангарда» Никита Никитин рассказал о том, что побудило его принять решение вернуться в Россию.«Спартак» – «Сибирь» - 2:1 Б. Как это былоВ субботу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Спартак» из Москвы и «Сибирь» из Новосибирска.Войтек Вольски: Мне повезло, что я сломал только шею. Все могло быть гораздо хужеНападающий магнитогорского «Металлурга» Войтек Вольски прокомментировал травму, которую получил в матче с «Барысом».Алексей Кудашов: Содержание игры «Локомотива» далеко от идеалаГлавный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов после победы над «Медвешчаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги выразил удовлетворение от результата, но посетовал на проблемы в игре.Валерий Белов: Отмечу самоотдачу ребят во всей домашней серииГлавный тренер «Витязя» Валерий Белов после победы своей команды над «Слованом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги похвалил подопечных за самоотдачу во всей домашней серии.«Витязь» выиграл у «Слована»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Слованом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Витязя».«Локомотив» дома обыграл «Медвешчак»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Медвешчаком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Локо».

Сибирь
Сибирькалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Алексей Ярушкин
Алексей Ярушкинвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение