Алексей Ярушкин: Побед нет. Причин на то много
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал победу своей команды над «Сибирью».
- Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые, несмотря на неудачи, приходят поддерживают команду. Нам очень нужна их помощь.
Много что у нас не так. Побед нет. Причин на то много. Пресс-конференции не хватит, чтобы всё рассказать. Почему у нас только три нападающих набрали больше четырёх очков? Я исполняю обязанности главного тренера с недавнего времени, поэтому точно не могу сказать. Есть такое, что первая тройка набирает очки, а остальные набирают гораздо меньше. По предыдущим двум играм могу сказать, что у всех есть моменты. Дело в слабой реализации, – цитирует Ярушкина «Чемпионат».
Напомним, что «Спартак» на своей площадке переиграл в серии послематчевых буллитов «Сибирь» (2:1), прервав серию неудач в регулярном чемпионате КХЛ.
На 39-й минуте, после контакта с нападающим столичной команды травму получил голкипер гостей Александр Салак.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Спартак - Сибирь - 2:1 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Шалунов (Полашек), 30:01 (0:1 - бол.). Лещенко (Глазачев, Гилрой), 58:14 (1:1).
Победный буллит:
Васильев - 2:1.
Место и дата
15 октября 13:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция