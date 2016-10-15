Алексей Ярушкин: Побед нет. Причин на то много

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин прокомментировал победу своей команды над «Сибирью».

- Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые, несмотря на неудачи, приходят поддерживают команду. Нам очень нужна их помощь.

Много что у нас не так. Побед нет. Причин на то много. Пресс-конференции не хватит, чтобы всё рассказать. Почему у нас только три нападающих набрали больше четырёх очков? Я исполняю обязанности главного тренера с недавнего времени, поэтому точно не могу сказать. Есть такое, что первая тройка набирает очки, а остальные набирают гораздо меньше. По предыдущим двум играм могу сказать, что у всех есть моменты. Дело в слабой реализации, – цитирует Ярушкина «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» на своей площадке переиграл в серии послематчевых буллитов «Сибирь» (2:1), прервав серию неудач в регулярном чемпионате КХЛ.

На 39-й минуте, после контакта с нападающим столичной команды травму получил голкипер гостей Александр Салак.

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