«Трактор» переиграл «Автомобилист» и прервал свою серию из пяти поражений
Хоккеисты челябинского «Трактора» прервали свою серию из пяти поражений подряд, обыграв «Автомобилист» со счетом 3:2.
Заброшенными шайбами в составе челябинцев отметились Кирилл Кольцов и Александр Черников, оформивший дубль. У «Автомобилиста» точные броски на счету Рока Тичара и Алексея Симакова.
Добавим, что в последних десяти встречах игроки «Автомобилиста» ожержали всего лишь одну победу.
В следующем матче 19 октября «Трактор» в Хабаровске встретится с «Амуром». Хоккеисты «Автомобилиста» 18 октября на своей площадке примут ярославский «Локомотив».
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Матч
Трактор - Автомобилист - 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Голы:
Тичар (Симаков, Щемеров), 10:25 (0:1). Кольцов (Петров Ю., Бородкин), 11:47 (1:1). Черников (Кольцов), 33:20 (2:1). Черников (Петров Ю., Панков), 44:22 (3:1). Симаков (Тичар, Тимашов), 56:29 (3:2 - бол.).
Место и дата
15 октября 14:30, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция