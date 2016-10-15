«Химки» обыграли «Спартак-Нальчик» в 10-м туре ФНЛ
В рамках
десятого тура ФНЛ подмосковные «Химки» обыграл «Спартак-Нальчик» со счетом 2:0.
В команде
победителей голами отметились Ян Казаев и Даниэль Сикорски.
После этого матча подопечные Александра Ирхина с 20-ю очками поднялись на 12-ю строчку таблицы, а южане расположились на 15-м месте, имея в активе 18 очков.
Матч
Химки - Спартак-Нальчик - 2:0 (0:0)
Голы
Казаев 51 (1:0). Сикорски 68 (2:0).
Состав
Химки: Исупов, Тюнин, Шумских, Чернышов И., Малания (Петрусев, 46), Лапин, Казаев (Гащенков, 77), Губерац, Заика, Галешич (Кузьмичёв, 71), Сикорски (Дворников, 69)
Спартак-Нальчик: Антипов, Мурачёв, Семёнов (Кузнецов, 46), Дашаев, Богатырев, Крамаренко (Ахриев, 76), Мухаммад, Макоев, Дроздов (Марченко, 72), Ахъядов, Каркаев (Войнов, 66)
Предупреждения:
нет - Семёнов, 34; Богатырев, 88
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
15 октября 15:00, Родина, Онлайн-трансляция