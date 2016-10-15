«Салават Юлаев» дома обыграл «Барыс»
Матч регулярного чемпионата КХЛ
между «Салаватом Юлаевом» и «Барысом» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 5:2 в пользу «Салавата Юлаева».
В составе уфимского клуба
отличились Энвер Лисин, который сделал дубль, Кирилл Капризов, Сами Леписте и Антон Лазарев. У
«Барыса» дубль в активе Найджела Доуса.
«Салават Юлаев» набрал 34 очка
и остается на четвертом месте на Востоке. У «Барыса» 20 очков и 14-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Салават Юлаев - Барыс - 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
Голы:
Доус (Боченски, Сен-Пьер), 8:13 (0:1). Лисин (Бодров Е., Логинов), 25:39 (1:1 - бол.). Капризов (Чернов), 35:58 (2:1). Лепистё (Хартикайнен, Капризов), 48:58 (3:1). Лисин (Гончаров, Воробьёв Д.), 55:41 (4:1). Доус (Сен-Пьер), 56:58 (4:2 - бол.). Лазарев 59:14 (5:2 - п.в.).
Место и дата
15 октября 14:30, Уфа-Арена, Онлайн-трансляция