«Салават Юлаев» дома обыграл «Барыс»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Барысом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу «Салавата Юлаева».

В составе уфимского клуба отличились Энвер Лисин, который сделал дубль, Кирилл Капризов, Сами Леписте и Антон Лазарев. У «Барыса» дубль в активе Найджела Доуса.

«Салават Юлаев» набрал 34 очка и остается на четвертом месте на Востоке. У «Барыса» 20 очков и 14-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат