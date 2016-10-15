Евгений Бушманов: «Спартаку» придется взламывать оборону «Ростова»

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча десятого тура РФПЛ «Спартак» - «Ростов».

- Взаимодействие происходит как обычно: мы постоянно общаемся на базе в Тарасовке. Все тренеры друг у друга учатся. Но мне, конечно, сложно сказать конкретно, почему он пользуется такой популярностью у игроков, ведь я не нахожусь в команде. Но если игроки говорят, что Каррера очень хороший мотиватор, значит, так оно и есть

Две команды проповедуют разный футбол, но оба соперника очень сильны, к тому же являются одними из лидеров чемпионата. «Ростов», скорее всего, в большей степени будет играть на контратаках, «Спартаку» придется взламывать оборону соперника. В любом случае, мы увидим очень интересный и зрелищный матч, - цитирует Бушманова ТАСС.

Напомним, что футболисты «Спартака-2» уступили на выезде «Тамбову» (0:1) в матче 17-го тура первенства ФНЛ.

Отметим, что безвыигрышная серия «Спартака-2» достигла уже шести матчей. 22 октября красно-белые на своем поле сыграет с клубом «СКА-Хабаровск».

Добавим, что сегодня в матче десятого тура чемпионата России сыграют «Спартак» и «Ростов».

Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После девяти игр столичный клуб с 19 очками возглавлял турнирную таблицу. У «Ростова» было 16 очков и 4 место в чемпионате.

