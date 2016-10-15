Юрий Семин: В плане самоотдачи к игрокам претензий нет, но не хватило остроты в атаке

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 10-го тура РФПЛ с пермским «Амкаром», завершившегося нулевой ничьей.

- В плане самоотдачи игроки молодцы, провели хороший матч. Но нужно иметь в виду то, что «Амкар» на сегодняшний момент очень сильно выглядит. Были у нас травмы в первом тайме – Дмитрий Баринов. Ну и остроты в атаке немного не хватило, - рассказал Семин.

После десяти матчей российской премьер-лиги железнодорожники расположились на 12-й строчке, имея в активе девять очков, а «Амкар» с 17-ю очками поднялся на четвертое место, в зону квалификации Лиги Европы.

В следующем туре подопечные Юрия Семина 23 октября примут ЦСКА, а команда из Перми в этот же день сыграет на выезде с «Краснодаром».