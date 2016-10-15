Юрий Семин: В плане самоотдачи к игрокам претензий нет, но не хватило остроты в атаке
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча 10-го тура РФПЛ с пермским «Амкаром», завершившегося нулевой ничьей.
- В плане самоотдачи игроки молодцы, провели хороший матч. Но нужно иметь в виду то, что «Амкар» на сегодняшний момент очень сильно выглядит. Были у нас травмы в первом тайме – Дмитрий Баринов. Ну и остроты в атаке немного не хватило, - рассказал Семин.
После десяти матчей российской премьер-лиги железнодорожники расположились на 12-й строчке, имея в активе девять очков, а «Амкар» с 17-ю очками поднялся на четвертое место, в зону квалификации Лиги Европы.
В следующем туре подопечные Юрия Семина 23 октября примут ЦСКА, а команда из Перми в этот же день сыграет на выезде с «Краснодаром».
Матч
Состав
Амкар: Селихов, Занев, Джикия, Зайцев, Идову, Милькович, Гол, Шаваев (Комолов, 64), Баланович, Бодул (Салугин, 84), Анене (Шиндер, 75)
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик, Пейчинович, Миранчук, Самедов, Касаев (Игнатьев, 73), Денисов И., Баринов (Фернандеш, 43), Коломейцев
Предупреждения:
Идову, 72 - Баринов, 21; Коломейцев, 52; Денисов И., 82
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
15 октября 14:30, Звезда, Текстовая трансляция