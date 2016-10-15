Александр Васильев: Очень рады, что прервали безвыигрышную серию

Нападающий московского «Спартака» Александр Васильев поделился впечатлениями от победы над «Сибирью».

- Все устали сильно от серии поражений, мы все игры пахали, но не шло. Много моментов, но не забиваем, и руки уже деревянные. Надо победить было, чтобы уверенность почувствовать. Мы хорошо играли как команда, бились, работали на пределе. Будем набирать очки и двигаться вверх, если так продолжим работу. Очень рады, что прервали серию, - цитирует Васильева «Р-Спорт».

Напомним, что «Спартак» на своей площадке переиграл в серии послематчевых буллитов «Сибирь» (2:1), прервав серию неудач в регулярном чемпионате КХЛ.

На 39-й минуте, после контакта с нападающим столичной команды травму получил голкипер гостей Александр Салак.

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