Александр Васильев: Очень рады, что прервали безвыигрышную серию
Нападающий московского «Спартака» Александр Васильев поделился впечатлениями от победы над «Сибирью».
- Все устали сильно от серии поражений, мы все игры пахали, но не шло. Много моментов, но не забиваем, и руки уже деревянные. Надо победить было, чтобы уверенность почувствовать. Мы хорошо играли как команда, бились, работали на пределе. Будем набирать очки и двигаться вверх, если так продолжим работу. Очень рады, что прервали серию, - цитирует Васильева «Р-Спорт».
Напомним, что «Спартак» на своей площадке переиграл в серии послематчевых буллитов «Сибирь» (2:1), прервав серию неудач в регулярном чемпионате КХЛ.
На 39-й минуте, после контакта с нападающим столичной команды травму получил голкипер гостей Александр Салак.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Спартак - Сибирь - 2:1 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Шалунов (Полашек), 30:01 (0:1 - бол.). Лещенко (Глазачев, Гилрой), 58:14 (1:1).
Победный буллит:
Васильев - 2:1.
Место и дата
15 октября 13:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция